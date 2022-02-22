Siyaset Bakan Soylu güzel haberi paylaştı: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma

Bakan Soylu güzel haberi paylaştı: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma

Siyaset

Bakan Soylu güzel haberi paylaştı: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin azminin bir buluşma daha gerçekleştirdiğini belirtti.

22 Şubat 2022, Salı 19:41 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma. Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan Sİ-Lİ-NE-CEK!” ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, ‘Evlat Nöbeti’nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi” ifadelerine yer verildi.

ANKARA (İHA

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