Bakan Soylu, hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasını aradı

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasından bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayarak kaçan araçtaki Suriye uyruklu A.H. (18), uyarı amaçlı havaya doğru bir el ateş edileceği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan A.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay sonrasında ilgili polis memuru açığa alınarak, hakkında adli idari tahkikat başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, A.H’nın babasını arayarak başsağlığı diledi. Soylu, telefonda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, olayın takipçisi olduğunu söyledi. A.H’nin babası, “Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz” dedi.

Aileyi ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Göç Müdürü Vekili Velican Doğru da ziyaret etti. Öte yandan aile ile ilgili her türlü konuyla ilgilenildiği ve ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.

İHA





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