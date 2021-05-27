Siyaset Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

Siyaset

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
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TBMM'de soruları yanıtlayan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.

Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik.

(Akşener'e yönelik açıklama): Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı." dedi.

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