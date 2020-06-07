Türkiye Bakan Soylu: İdlib meselesi gündemden düşmüş olsa da çözülmüş değil

Bakan Soylu: İdlib meselesi gündemden düşmüş olsa da çözülmüş değil

Türkiye

Bakan Soylu: İdlib meselesi gündemden düşmüş olsa da çözülmüş değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. " dedi.

07 Haziran 2020, Pazar 12:59 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Corona virüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir.

Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur.

Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır.

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