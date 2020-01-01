İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan ve 81 ile gönderilen genelgede şu maddeler yer alıyor:

500 bin kolluk personeli, kadina yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. kadina yönelik şiddet konusu kolluk birimlerinde zorunlu ders olacak.

jandarma genel komutanliği ve sahil güvenlik komutanlıği bünyesindeki tüm er/erbaşlara, kadina yönelik şiddetin engellenmesi konusunda eğitimler verilecek

valiler/kaymakamlar başkanlığındaki “kadina yönelik şiddetle mücadele il/ ilçe koordinasyon, izleme, değerlendirme komisyonları”, kadına yönelik şiddeti kesintisiz takip edecek

içişleri bakanlıği müfettişlerince, belediyelerde kadin konukevleri açilip/açilmadiği denetlenecek

kadina şiddetle ilgili olan kamu kurum/kuruluşların dahil olacağı uyap/polnet/jabs/şönim ortak portalının kurulumu tamamlanacak

aile içi ve kadina karşı şiddet olaylari “kayit formu” şekil ve içerik olarak geliştirilecek

kadin acil destek (kades) uygulamasi yayginlaştırılacak.

emniyet ve jandarmada sadece kadina şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak

şiddet uygulayanin ruhsatli silahi kolluk birimleri tarafından alınacak

şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunmasi halinde delil, belge aranmaksizin resen koruyucu tedbirler alinacak

şiddet mağdurlarinin bilgilerine 3. kişilerin erişimi gizlenecek, bunun için nüfus ve vatadaşlık işleri genel müdürlüğünde gerekli alti yapi oluşturulacak

şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yayginlaştırılacak

ildeki tüm kamu görevlileri seferber edilecek, şüpheli durumlar kamu görevlileri tarafından şiddet önleme merkezlerine ihbar edilecek

işlemleri hizlandirmak için tebliğatlar posta ile değil kolluk tarafından yapılacak

kadına yönelik şiddet kapsamında tutukluyken tahliye olanlar ve cezaevinden firar edenler siki takip edilecek.



