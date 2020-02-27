Bakan Soylu: İstanbul planı hazırlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Soylu, "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandığını belirten Soylu, "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır" diye konuştu.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünyada bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı bir ülke yok. Buradaki problem şu; elinde bir çekiç geliyor bir inşaat mühendisi oradaki kolonların sağlam olup olmadığına bakıyor. Vatandaşımız da diyor ki "bunu nasıl anladı" Bizim tespit ettiğimiz şudur: Biz riskli bina değil, depremden etkilenen binayı tespit etmeye çalışıyoruz. Arnavutluk'ta deprem oldu. Bizimkiler de gittiler, Amerikalılar da geldiler; yöntem aynı yöntem.

Vatandaşlarımızın yıkılan binalarının parasını tıkır tıkır ödemeye başladık. 1 - 1,5 ayı beklememiz lazım normalde. Bir giyim market kuruldu; ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Vatandaşlarımızın gönderdiği bütün elbiseler pırıl pırıl hale getirildi. Vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum. Ne olursunuz eski elbise göndermeyin. Eskilere ait bir çalışma da yapıyoruz. Onları temizleyeceğiz, paketleyeceğiz. Yurt dışına göndereceğiz. Elimizde yeteri derecede yenimiz var ve vatandaşımız eski istemiyor. Gönderenlere de teşekkür ediyoruz.

Şu ana kadar bir yardım kampanyası düzenlendi. O da AFAD'ın koordinasyonunda düzenlendi TV8'de. Toplam oradan o akşam itibariyle oradan gelen nakit 60 milyonu geçti. Bu da çok büyük önemli bir kampanyaydı.

Toplam 105 milyon AFAD'a yardım yaptı, 48 milyon civarında da Kızılay topladı. Şu ana kadar çadırlarımız, konteynerlarımız, yataklarımız, sobalarımızla her şeyimizle beraber bizim harcadığımız 460 milyon lira. 60 milyonu acil kira - taşınma yardımında bulunuldu.

AA





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