Bakan Soylu: Jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.
30 Nisan 2021, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN