Türkiye Bakan Soylu: Jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi

Bakan Soylu: Jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi

Türkiye

Bakan Soylu: Jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

30 Nisan 2021, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.

AA

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