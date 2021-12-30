Siyaset Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Siyaset

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu” yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

30 Aralık 2021, Perşembe 00:14 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.


ANKARA (İHA)

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