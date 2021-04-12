Siyaset Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Mazin ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Mazin ile bir araya geldi

Siyaset

Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Mazin ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile bir araya geldi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki heyette yer alan mevkidaşı Bakan Mazin ile Bakanlıktaki makamında görüştü. Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz yer aldı. Bakan Mazin'in Bakanlık Şeref Defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Görüşmede yaptığı konuşmada Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye ile Libya'nın coğrafi, tarihi, kültürel ve dini olmak üzere birçok ortak bağlarının olduğunu belirten Soylu, Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını ve bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bakan Soylu, Libya'da kurulan yeni hükümete başarı dileğinde bulanarak, görüşmenin çok yapıcı, ileriye dönük adımları güçlü olan bir görüşme olacağına inandığını söyledi. Toplantı, daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih POYRAZ/DHA

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