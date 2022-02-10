Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık’taki makamında milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak’ı ağırladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi.

DHA