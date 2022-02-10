Siyaset Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

Siyaset

Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak’ı kabul etti.

10 Şubat 2022, Perşembe 21:34 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık’taki makamında milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak’ı ağırladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi. 

DHA

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