Bakan Soylu, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü, protokol imzalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed'le görüştü. Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 9. Dönem Protokolü imzalandı.
16 Kasım 2021, Salı 15:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye gelen Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed'le görüştü. Bakan Soylu, Gürsed'i bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Saikhanbayar Gursed arasında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında ikili ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Gursed tarafından Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 9. Dönem Protokolü imzalandı.
Bakan Soylu ve Saikhanbayar Gursed himayelerinde; AFAD ve Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu arasında Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Uygulama Planı imzalandı.