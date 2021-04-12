Siyaset Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu

Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu

Siyaset

Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 00:48 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadesini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.


AA

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