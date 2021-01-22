Siyaset Bakan Soylu: PAK göreve hazır

Bakan Soylu: PAK göreve hazır

Siyaset

Bakan Soylu: PAK göreve hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kurulan Polis Arama Kurtarma biriminin tanıtım programına katıldı.

22 Ocak 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini belirten Bakan Soylu ayrıca, ‘’Polis Arama Kurtarma birimi, afet yönetim stratejimizin bilinçli bir projesidir. Toplam 2240 personele eğitim verilmesini planladık ve şu ana kadar bin kişinin eğitimi tamamlandı.’’ açıklamasında bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Şunu ifade etmek isterim ilk önce JAK afet anına çok büyük disiplin getirmiştir, daha sonra sivil toplum örgütlerimiz, AFAD, şimdi de Polis Arama Kurtarma ekipleri bize büyük destek sağlayacak.

Afet bölgesinde bir öğünde 10 bin yemek verebilecek mobil desteğimiz var. Bunu 30 bine çıkarmak için çalışmalarımız var.

Daha büyük bir afetle karşılaştığımızda deprem anında ihtiyaç duyulan şeylere kapasiteyi sürekli artırıyoruz.

AFAD sadece afetleri koordine etmiyor. Afet öncesi, afet anı ve sonrasını koordine ediyor. Üzerine düşen vazifeyi ortaya koyuyor, tebrik ediyorum.

2019-2020 döneminde deprem hareketliliği arttı.

2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettik. 51 milyon kişiye afet eğitimi vermek istiyoruz.

2021 yılında eğitim sayacı oluşturduk, İçişleri Bakanlığı’nın sitesine de ekleyeceğiz. Şu anda sayı 26 binde, yıl sonunda 51 milyona ulaşmak istiyoruz.

Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık.

Polis Arama Kurtarma birimi, afet yönetim stratejimizin bilinçli bir projesidir. Toplam 2240 personele eğitim verilmesini planladık ve şu ana kadar bin kişinin eğitimi tamamlandı.

Güçlü medeniyet hattımız var, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Afet eğitimlerine her vatandaşımızın kulak kabartmasını rica ediyorum.

Bu yıl afet eğitim yılı. İşin ucunu bırakmayalım. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz.

Her programımızda afet eğitimi mutlaka vereceğiz. İnanırsak başaracağız.

Bakın KADES’de 70 bin ihbar yapıldı ve 5 dakikada ulaşıldı. Yine bu konuda da farkındalık oluşturmalıyız. Yeni kurulan Polis Arama Kurtarma birimimize başarılar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza memnuniyetlerimizi iletiyorum.


İlgili Haberler
Bakan Süleyman Soylu Odatv'den tazminat kazandıBakan Süleyman Soylu'dan, Canan Kaftancıoğlu açıklaması


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki tuhaf demeç
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu