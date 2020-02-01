Türkiye Bakan Soylu: Parsel başı yapılaşmanın önüne geçilecek

Bakan Soylu: Parsel başı yapılaşmanın önüne geçilecek

Türkiye

Bakan Soylu: Parsel başı yapılaşmanın önüne geçilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede önemli açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2020, Cumartesi 15:15 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinden öenmli konulara değinen açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Böyle bir kavram kanunlarımızda yok. Afet bölgesi denen bir kavram söz konusu değil. Ekonomik olan tüm yardımları genel hayata etkililik kapsamında yapıyoruz.

Afet bölgesi olmayan bir şeydir. Böyle demek doğru değildir. Şu ana kadar AFAD vesilesiyle hesaplara 87 milyon liralık bir bağış oldu. Kızılay'a da 30 milyon liralık bir bağış oldu. Bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un satır başları:

Maden'de acil yıkılması gereken 2 bina var. Elazığ depremi yapı stoğumuzun yüzde 25-30'unu etkiledi. 

Kentsel Dönüşüm yapan firmalar tamamlama sigortası yapmak zorundalar. İstiyoruz ki herhangi bir mağduriyet yaşanmasın. 

Parsel başında yapılaşmanın önüne geçilecek. Dönüşüm sürecini de hızla yapmak istiyoruz.

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