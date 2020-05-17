Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpekleri ile fotoğraf paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleriyle çekildiği fotoğraflarını "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.
17 Mayıs 2020, Pazar 14:25 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.