İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da selden etkilenen bölgelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Soyla, burada yaptığı konuşmada, "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli ama TARSİM'imiz de o kadar önemli, tarım sigortaları. Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri. Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara bir miktar da olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik. Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi'ye borçlarını, Ziraat Bankası'na borçlarını erteleyebilecekler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok."

AA







