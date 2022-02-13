Türkiye Bakan Soylu sert çıktı: Bu millet size imkan vermeyecek

Bakan Soylu sert çıktı: Bu millet size imkan vermeyecek

Türkiye

Bakan Soylu sert çıktı: Bu millet size imkan vermeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" dedi.

13 Şubat 2022, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da AK Parti il yönetimi ve teşkilat üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantının başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın cep telefonundan partililere hitap etti.


"BU MİLLET SİZE İMKAN VERMEYECEK"

Bakan Soylu "Geçmişte, değerlerimize ve aile yapımıza yönelik içeriden yaptıkları saldırıları şimdi de dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanı'yım. Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil; 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" dedi.

Tayfur KARA-Mustafa İNAN/SAMSUN,(DHA)

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