Muş'ta, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moral Geçici Jandarma Asayiş Karakolu'ndaki güvenlik toplantısına katılan Soylu, ardından beraberindekilerle tarihi Murat Köprüsü'ne geçti.

Sultan Alparslan Parkı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Soylu, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Ardından Sultan Alparslan Tekstilkent alanında incelemelerde bulunan Soylu, daha sonra Hasköy ilçesinde kendisini bekleyen ilçe sakinlerine hitap etti.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Soylu, burada yaptığı konuşmada, Muş'un tüm güvenlik meselelerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Güvenlik toplantısını yaptıkları yerin çok manidar olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Nerede yaptık biliyor musunuz? Şenyayla'nın göbeğinde yaptık. Bu ülkeye, bu milletin kardeşliğine, burada bulunan insanlara bedel ödetmeye çalışanlarına dedik ki bu ülkeyi bölemezsiniz, bu ülkenin kardeşliğini ortadan kaldıramazsınız. Nerelerden geçtiğimizi biliyorsunuz. Sizler cesaretinizi ortaya koymasaydınız, 'biz bu ülkeye bedel ödetmeye çalışanlara birlikte karşı duracağız' demeseydiniz bugün bu huzuru bulamazdık. Allah sizlerden razı olsun. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde huzur var. Çocuklarımız okula gidiyor. Üniversitelere gidiyor. Her ilde havalimanları, hastaneler var."

"Türkiye 1 büyüse bölge 5 büyüyecek"

Tekstilkent'e uğradıklarını, bir tarafta fabrikaların yükseldiğini, bir tarafta da hayvancılığın yapıldığını vurgulayan Soylu, "Neymiş terör örgütü gelecek de buradaki bu güzel insanların yaylalarına gitmesini engelleyecekmiş, yapabildiler mi? Hayvancılığı yaylalarımızın her tarafında yapabiliyoruz. Yetmedi barajları yaptırmayacaklardı, becerebildiler mi? Türkiye büyüyor. Türkiye'nin her tarafını gezen biri olarak söylüyorum, Türkiye 1 büyüyecekse Allah'ın izniyle, Doğu ve Güneydoğu 5 büyüyecek. Bu sizin hakkınız. Yıllarca çok sıkıntı çektiniz, bedel ödediniz. Göreceksiniz engelleyemediler, engelleyemeyecekler. Sadece Hasköy'de değil Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde çocuklarımız mühendis, doktor olacak." şeklinde konuştu.

"Bir virüs dünyanın hakimiyiz diyenlerin haddini bildirdi"

Salgın gibi zor bir dönemden geçildiğini, bir virüsün ben dünyaya hakimim diyenleri evden çıkarmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Dünyanın hakimi kimmiş? Cenabı Allah. Onlar kendilerini öyle zannediyorlar. Bir virüs o Batı dünyasının, biz dünyanın hakimiyiz diyenlerin haddini bildirdi. Sadece Türkiye'deki huzur değil, etrafımızdaki coğrafyadaki huzuru da Türkiye, komşuluğunun, insanlığının, Müslümanlığının gereği olarak yerine getirmeye çalışıyor. Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı bir terör koridoru haline getirmeye çalıştılar. Buna Sayın Cumhurbaşkanımız müsaade etmedi. Burnumuzu Irak'ın kuzeyine, Suriye'ye soktuğumuz zaman Batı bize parmak sallıyordu. Şimdi Doğu Akdeniz'de var mıyız, Libya'da huzuru sağlıyor muyuz, Karabağ'a kadar gittik mi? Suriye'de yüzbinlerce milyonlarca insanın orada sıkıntı çektiği bir noktaya aynı secdeye baş koyan insanlar olarak akrabalarımız olarak komşularımız olarak sırtımızı mı döndük yoksa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine biz bu haksızlığa meydan okuyoruz, onları sahipsiz bırakmayacağız mı dedik? Biz büyük bir milletiz. Biz dünyada insanlığın ne olduğunu bilen, zenginleştikçe şımarmayan, inancından, kültüründen, geleneğinden ayrılmayan bir milletiz. Biz sadece Anadolu'nun evlatları değiliz, 'Allah'ım bize güç ver ki bütün dünyaya insanlığı nakşedelim' diyen bir milletin evlatlarıyız."

"Dünyaya söyleyecek sözümüz var"

"Ne birliğimize ne beraberliğimize ne kardeşliğimize ne zenginliğimize ne büyümemize ne dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar. Siz yeter ki dik durun bilesiniz ki dünyaya söyleyecek sözümüz var." diyen Soylu, işlerinden fırsat bulup Muş'un Hasköy ilçesinde közde hazırlanan çaydan içme gibi bir özleminin olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan endişeye kapılmamalarını isteyen Bakan Soylu, "Önümüzdeki süreç Türkiye’nin bütün dünya ülkeleri içinde yıldızlaştığı bir süreç olacak. Etrafımızdaki coğrafyaya gücümüzün medeniyetimizin, sevgimizin, inancımızın hep birlikte nakşedileceği bir süreç olacaktır. Hiç merak etmeyin, o eski Türkiye, dizleri titreyen Türkiye değil ayakları üzerinde olup bütün dünyaya sözünü hüküm diye geçiren bir Türkiye'ye doğru adım adım ilerliyoruz." dedi.

Muş'taki güvenlik toplantısının 4 saat sürdüğünü anlatan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Toplantıda dedim ki Muş'ta kaç terörist var. Biliyorum da soruyorum. Dediler ki yok. Türkiye'de var olan terörist sayısı kaça düştü biliyor musunuz? 240'a düştü. Başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar. Telsizle konuşamıyorlar. Bir yerlere gidemiyorlar. Milletimize sözümüz yeminimizdir. Evlatlarınız bir daha sizin gördüğünüz ve çektiğiniz sıkıntıları çekmeyecek. Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu turizmin parlayan yıldızı olacak. Herkesin gezip görmek istediği, herkesin kendi insanıyla buluşmak istediği bu alanlar hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi haline gelecek yeter ki huzur olsun. Daha çok çalışacağız, daha çok gayet edeceğiz. Zengin, güçlü, ayakları üzerinde durup bütün dünyaya haykıran bir Türkiye’ye hep beraber ulaşacağız. Durmak yok yola devam."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla közde hazırlanan çaydan içen, sohbet eden Soylu, buradan Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na geçti.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, protokol üyeleri eşlik etti.

