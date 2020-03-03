Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen sayısını açıkladı. Soylu bu sabah itibarıyla 130 binden fazla göçmenin Yunanistan'a geçtiğini söyledi.
03 Mart 2020, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin kararının ardından Yunanistan’a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu açıklamasında şunları söyledi:
Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469'dur.