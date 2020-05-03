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Siyaset Bakan Soylu: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım

Siyaset

Bakan Soylu: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım

İçişleri Bakanı Soylu, Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." açıklamasında bulundu.

03 Mayıs 2020, Pazar 23:01 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu. 


AA


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