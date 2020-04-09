Bakan Soylu uyardı: Terk etmeyelim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüs ile mücadelede önemli bir uyarıda bulundu. Soylu açıklamasında, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" ifadelerini kullandı.
09 Nisan 2020, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, corona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1248158034746134528
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