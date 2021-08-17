Bakan Soylu, yangın ve sel bölgelerine yapılan yardımları açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel bölgelerine '#BenDeVarım' kampanyası ile destek olan vatandaşların sayısını açıkladı. Bakan Soylu, 131 milyon 49 bin 316 lira toplandığını duyurdu.
17 Ağustos 2021, Salı 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "425 bin 256 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 lira oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.
BUNLARI DA OKUYUN