Bakan Soylu, yangın ve sel bölgelerine yapılan yardımları açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "425 bin 256 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 lira oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.



