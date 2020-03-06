Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısını açıkladı
Türkiye'nin sınır kapıların açmasının üzerine göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.
06 Mart 2020, Cuma 12:28 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" bilgisini paylaştı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1235857052548730880