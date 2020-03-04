Siyaset Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararını eleştirdi

Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararını eleştirdi

Siyaset

Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararını eleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurduğunu belirterek, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadesini kullandı.

04 Mart 2020, Çarşamba 01:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi. 

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

AA

İlgili Haberler
Yunanistan sınırda bir göçmeni öldürdüGöçmenler için Atina'ya gemi kalkacağı iddiasını duyanlar iskeleye akın etti


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Rusya Türkiye’ye çelme takabilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrasya ekseni, Batı ekseni
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti