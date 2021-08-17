Siyaset Bakan Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

Bakan Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

Siyaset

Bakan Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

17 Ağustos 2021, Salı 07:26 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

AA

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