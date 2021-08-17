Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

AA