1.6 milyon memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin TBMM gündemine gelmesini istiyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis gündemine gelecek? İşte 3600 ek gösterge ile son gelişmeler…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu memur ve memur emeklisinin 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

"3600 EK GÖSTERGE HÜKÜMETİMİZ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ"

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."