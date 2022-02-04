Siyaset Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı

Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı

Siyaset

Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 81 ilin valileriyle toplantıda bir araya geldi.

04 Şubat 2022, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen '2022 yılı Planlama İl Valileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra 81 ilin valileri de yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.


DHA


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