İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik uyarısıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Söz konusu uyarının büyükelçiliğin internet sitesinde yapıldığını hatırlatan Soylu, "ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, depreme karşı yapılacak tatbikatlara da değindi. Soylu, 3 Kasım'da Kağıthane ilçesinde toplanma alanlarına ilişkin tahliye planlı bir tatbikat yapılacağını duyurdu.

Gündeme ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Soylu, şunları kaydetti:

(ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik uyarısı) Elbette biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. ABD Büyükelçiliği bırakın diplomatik gereklilikleri usul, erkan ve adaptan yoksun şekilde bunu ortaya koymuştur. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT Başkanımızla da konuştum. Bize haftada bin 200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30’u eyleme yöneliktir.

Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir. Bu istihbaratın muğlak bir bilgi notuyla değil, en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanalları ile görüşmeniz isabetli olandır. Her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor. Bu konudaki süreç kendi sınırlarımızdan kaynaklı bir süreç değildir. Onlara gelen istihbari bilgisi Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğuna yönelik değerlendirme söz konusu.

Devamında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak konuşan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 gün daha İstanbul'da olacağını belirtti. Soylu, şunları söyledi:

Biz bu konuda Sağlık Bakanımızın emrindeyiz. Salgının başından beri beraber çalışıyoruz. Doğru tedbirleri almak ve doğru bilgileri vermek bizim sorumluluğumuzdur. Bize ne derse onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Denetimin sıklaştırılması istenirse sıklaştırırız. Ne istenirse yaparız. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızın da bu süreçlere riayet etmesini istiyoruz.

Biz denetim yaparken vatandaşın hakkına sahip çıkıyoruz. Bu sürekli yapılan bir şey değil. Burada birbirimizin hakkına sahip çıkmamız gerekir. 7 günde 7 ayrı denetim gerçekleştiriyoruz. Biz elde ettiğimiz verileri ve bilgileri adım adım takip diyoruz. Bunları Sağlık Bakanımız ile paylaşıyoruz. Herkes üzerine düşenler yapıyor. Belediyelerimizin biraz daha sahaya basması gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Vatandaşımıza yumuşak dille telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Bunu beraber yeneceğiz. Durumumuz Avrupa’dan daha iyi.







