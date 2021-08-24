Türkiye Bakan Soylu'dan afet bölgesindeki gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti

Bakan Soylu'dan afet bölgesindeki gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti

Türkiye

Bakan Soylu'dan afet bölgesindeki gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde gönüllü olarak yaraların sarılmasına destek olan bir grup gencin helikoptere binmesini sağladı.

24 Ağustos 2021, Salı 20:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İncelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Bakan Soylu, afet koordinasyon merkezinde kendisini karşılayan Ayancık Gençlik Merkezi gönüllüleri ile bir süre sohbet etti.

Gençlerle fotoğraf çektiren Soylu, yetkililere talimat vererek, "Yarım saat iş paydos, bunlara helikopterle bir Ayancık turu attırılsın." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun talimatı üzerine gönüllü gençler, helikoptere bindirilerek gezdirildi.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İzahı lazım
Rauf Tamer
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Sabahattin Çetin: Erdal İnönü’yle siyaset Joan Baez’le dans…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trafikte 'çakarlı araç' denetimi! O sürücülere ceza yağdı