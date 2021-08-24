İncelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Bakan Soylu, afet koordinasyon merkezinde kendisini karşılayan Ayancık Gençlik Merkezi gönüllüleri ile bir süre sohbet etti.

Gençlerle fotoğraf çektiren Soylu, yetkililere talimat vererek, "Yarım saat iş paydos, bunlara helikopterle bir Ayancık turu attırılsın." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun talimatı üzerine gönüllü gençler, helikoptere bindirilerek gezdirildi.

AA