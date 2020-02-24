Bakan Soylu'dan 'Arka Sokaklar' paylaşımı: Eyvallah Rıza Baba
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesini Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.
24 Şubat 2020, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan bölümünü Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.
Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1232011804714377216
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