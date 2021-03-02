Bakan Soylu'dan flaş kontrollü normalleşme açıklaması
'Kontrollü normalleşme'ye ilişkin açıklamaya yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz' dedi. İşte Bakan Soylu'nun açıklaması...
02 Mart 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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1 Mart tarihinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları tek tek açıkladı. Açıklanan kararlarda düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller için alınan kararlar belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Kontrollü normalleşme'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
İllerimizin risk düzeyine göre “Kontrollü Normalleşme” döneminde
YENİ ve DAHA YOĞUN DENETİM modeline geçiyoruz.
Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız.
Temizlik
Maske
Mesafe
ve tüm kurallara uyarak hep birlikte...
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