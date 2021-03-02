1 Mart tarihinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları tek tek açıkladı. Açıklanan kararlarda düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller için alınan kararlar belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Kontrollü normalleşme'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

İllerimizin risk düzeyine göre “Kontrollü Normalleşme” döneminde

YENİ ve DAHA YOĞUN DENETİM modeline geçiyoruz.

Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız.

Temizlik

Maske

Mesafe

ve tüm kurallara uyarak hep birlikte...















