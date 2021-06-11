Gündem Bakan Soylu'dan flaş mesaj: Mücadelemiz olmasa...

Bakan Soylu'dan flaş mesaj: Mücadelemiz olmasa...

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Bakan Soylu'dan flaş mesaj: Mücadelemiz olmasa...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

11 Haziran 2021, Cuma 15:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından "Avrupa 'mal' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" paylaşıında bulundu. 

Bakan Soylu, mesajında 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i de paylaştı. Türkiye- Avrupa istatistiklerine göre, ele geçirilen eroin miktarı, 29 Avrupa ülkesinde 8 bin 624 kilo olurken, Türkiye'de 20 bin 165 kilo oldu. 29 Avrupa ülkesinde 5 milyon 444 bin 451, Türkiye'de ise 8 milyon 695 bin 605 ecstasy hap ele geçirildi. 29 Avrupa ülkesinde 3 milyon 686 bin 482 kök kenevir ele geçirilirken, Türkiye'de bu rakam 42 milyon 276 bin 694 oldu.

Görselde, 'Terör ve suç örgütlerinin can damarını kestik' mesajı da yer aldı.  

DHA

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