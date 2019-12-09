Bakan Soylu'dan Fransızca tweet
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı'nın ülkesine sınır dışı edilmesiyle ilgili bir not paylaştı. Soylu, Fransızca paylaşımında, 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' dedi.
Bakan Soylu, Twitter'dan bakanlığın, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını retweetleyerek, Fransızca olarak 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notunu paylaştı.
İşte Soylu'nun yaptığı paylaşım:
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1203948626155888641