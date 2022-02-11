İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" ile "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslimi" töreninde konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

665 hizmetimiz var bunun 600’ü e-Devlet’te. Vatandaştan istediğimiz belgeleri yalınlaştırdık. Çalışanımızı da verimli hedefe daha iyi odaklanan, kendisini labirentte yormayacak anlayışa doğru gidiyoruz. Yerli ve milli imkanlarla 112 yazılımı güçlendi. Sadece iş yapmak önemli değil, analizini de ortaya çıkarmalıyız.

Güven iklimini oluşturduğumuzda sonuca odaklanabiliriz. Biz hem kamu görevlisiyiz hem insanız. Cansiperane yardım karşı tarafta empati oluşturuyor.

Artık modern dünyada olduğu gibi acil çağrılarda tek numara kullanıyoruz. Artık tüm çağrıları kayıt altına alabiliyoruz, detaylı istatistik tutabiliyoruz. Kullandığımız coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay yerini kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Google ile entegrasyon çalışmalarımızı tamamladık.









112'NİN GEREKSİZ KULLANIMINA TEPKİ

104 milyon 600 bin çağrının 76 milyonu gereksiz çağrı, bu insan hakkına ve kişilik hakkına giriyor. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah’ını seven 112'yi meşgul etmesin. Ne demek ya cep telefonunu deneme için 122’yi aramak. Biz senin deneme tahtan mıyız? Fuzuli 112’yi aramayın, buranın adı acil çağrı merkezidir. 100 aramanın 68'inin gereksiz olması kabul edilebilir değil.

Buradaki mücadelemiz en iyisini sağlamak. 112 acil çağrı merkezinde defalarca ödül almış, kalitesini tescillemiştir.

Biraz uzattım farkındayım ama söyleyeceklerim var. Biz milletimizin hizmetkarlarıyız. Gayretimize milletimizin şahit olması gönlümüzün isteğidir.

Antalya’da güzel, önemli bir AFAD merkezi yapacağız.