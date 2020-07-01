Türkiye Bakan Soylu’dan HDP’li Buldan’ın paylaşımına Dağ 2’den alıntıyla gönderme

Bakan Soylu’dan HDP’li Buldan’ın paylaşımına Dağ 2’den alıntıyla gönderme

Türkiye

Bakan Soylu’dan HDP’li Buldan’ın paylaşımına Dağ 2’den alıntıyla gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Twitter hesabındaki "Biz de La Casa De Papel’in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla gönderme yaptı. Soylu, "Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam" ifadelerini kullandı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 23:39 Son Güncelleme:
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak "Biz de La Casa De Papel’in son sezonunu bekliyorduk" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu da Buldan’ın paylaşımını alıntı yaparak Dağ 2 filminde geçen "Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam" repliğiyle yanıt verdi.

İHA

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