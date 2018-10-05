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  • Son dakika: Bakan Soylu'dan İstanbul Valiliği'ne Meral Akşener talimatı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İstanbul Valiliği'ne Meral Akşener talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." dedi. İstanbul Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı

05 Ekim 2018, Cuma 10:45 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 11:25
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Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Valiliği de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİK: 'TEREDDÜTSÜZ YERİNE GETİRİLECEK'

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" denildi.


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