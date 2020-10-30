Türkiye Bakan Soylu'dan İzmirlilere uyarı

Bakan Soylu'dan İzmirlilere uyarı

Türkiye

Bakan Soylu'dan İzmirlilere uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" çağrısında bulundu.

30 Ekim 2020, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada İzmirlilere çağrıda bulunarak, "İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla



İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Joe Biden seçilirse…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in geleceği...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aydın-İzmir karayolunda deprem yoğunluğu