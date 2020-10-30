Bakan Soylu'dan İzmirlilere uyarı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" çağrısında bulundu.
30 Ekim 2020, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada İzmirlilere çağrıda bulunarak, "İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1322209641808482306?s=20
İHA