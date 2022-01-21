Türkiye Bakan Soylu'dan kar yağışı açıklaması: Tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

Bakan Soylu'dan kar yağışı açıklaması: Tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

Türkiye

Bakan Soylu'dan kar yağışı açıklaması: Tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlaması tahmin edilen kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, bakanlığa bağlı tüm birimlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.

21 Ocak 2022, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi” ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün başlayacak olan yoğun Kar Yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı.
Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi.
Bîmekânlar dahil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, Emniyet ve Jandarma HAYDİ ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi, tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır. 
Vatandaşlarımızdan ricamız; uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır.
Kazasız belasız inşallah...

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