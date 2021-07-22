İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Birçok arabayı sel sular altına aldı. Tüm bunlarla ilgili hasar tespitlerimiz gerçekleştirilecektir. El birliğiyle üstesinden geleceğiz. Bizi sevindiren şey can kaybının olmaması. Çok az yaralımız var. Hastanemizin alt katını su basmıştı. Acil bölüm hizmetini yapmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımız çalışmaya devam ediyor. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Beklenenin çok üstünde, mevsim normallerinin üstünde bu yağışlar. Böyle bir bilgi ok. Yanlış bilgi. Herhangi bir baraj da yok baraj patlaması da yok. Vatandaşımızın ‘baraj patlayıp geldiği’ yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık.

Yarın gece saat 24.00’e kadar, tabi bu Meteoroloji’nin ilk uyarısı, tüm yöneticilerimiz aracılığıyla paylaştık, yağış uyarısı devam ediyor. Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz.

24.00’e kadar yağış bekliyoruz. İnşallah olmaz ki bu hasarları gidermemiz için fırsat tanır. Rize’deki birçok ekibimizi çektik. Rize’de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Oranın da bir bölümünü tutmak suretiyle tüm makineleri buraya çektik.







