Helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir yılda 850 bin kişinin Yunan adalarına geçmek istediği bir ortamdan bugünlere geliyoruz. 103 bin insanı ikna ederek memleketlerine geri gönderdik. Dünyanın hiçbir ülke sığınmacılarla bu kadar mücadele edemez. Türkiye'de 4 milyon sığınmacı var. Avrupa dahil kimse bu yükü taşıyamaz

Bu Avrupa'nın sınıfta kaldığı bir sınav olmuştur. 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Avrupa'nın kendi çıkarları insanlıktan daha önemlidir. En büyük ihlaller yapmıştır. Ne Avrupa Birliği ne de Frontex ses çıkarmıştır bu duruma

FETÖ'cülerin Yunanistan'a geçişine ses etmeyenler şu anda bu tutumu sergiliyor. Sınıra geri itmeleri engellemek için 1000 güvenlik görevlisini gönderiyoruz. 1000 Özel Harekat Polisi Meriç sınırına gönderilecek. Bu göçmenleri geri itip, kötü muamele yapmak alçaklıktır.









Bu yıl 10 binin üzerinde insan kaçak göç yaparken yakalandı. Burada doğal bir akın var zaten. Yunanistan'ın ortaya koyduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uymayan tavrı Avrupa görmezden gelmektedir. 3.5 milyon insan şu anda İdlib'de zor durumdadır. Gerekirse oradaki kapılarda açılır, o insanlar Avrupa'ya doğru ilerler

Bütün yaralıların sağlık hizmetleri yerine getirilmektedir. Sınırları da sabahleyin gördüm. Sınır kapılarını kapatmışlar ama geçen çok rahat geçiyor. İlla Pazarkule'den geçilecek diye bir şey yok. Ege Adaları'na insani trajediler yaşanmasın diye gerekli tedbirleri aldık. Bütün tedbirlerimize rağmen geçen sene 60 bin insan geçti. Ama biz yine de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz

Soylu'dan o soruya tepki:

Bakan soylu bir gazetecinin sorusu ‘140 bine geldi rakam ama biz bunu teyit edemedik? Vilayete sorduk ama rakamı teyit edemedi’ sorusunu üzerine sözlerine şöyle devam etti:

Sizin yaptığınız Yunan medyasının yalan ve çarpıtmalarını burada ifade etmektir. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor, öyle mi? Tele 1 televizyonu olarak bakın: 4. Mekanize Mıntıkası'nda 53.371 kişi. Biz İdlib'den ne kadar göçmen geldiğini biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz. Biraz gazetecilik bilseydin sen de bilirdin. BM'de biliyor bu rakamları. Tekrar söylüyorum 12.20 itibariyle toplam 139 bin 70 kişi Edirne'den karşıya geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşınız ama başka bir yere hizmet ediyorsunuz. Sınırları Meriç'e kadar kullanma hakkımız var. Onlar nasıl vatandaşı itiyorlarsa biz de itmelerini engellemeye çalışacağız. Çocuklara ciddi derecede darp yapıyorlar. Avrupa'ya tam da bu yakışıyor. Geçen akşam AB Konseyi Başkanı da geldi, aynısını ona da söyledim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi. Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.

İlgili Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK'te gündemi değerlendirdi



