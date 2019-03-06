İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.

Bir kere sokaklar, caddeler, balkonlar siyasetin fotoğrafını verir. Bu memleketimizin gittiğim her yerinde ve yöresinde sokaklar, caddeler ve balkonlar muhteşem… Vatandaşın sıkıntısı var mı? Elbette ama herkesin geleceğe ait ve bu seçimden sonrasına ait “bunu yine Tayyip Erdoğan, AK Parti yapar” şeklinde bir anlayışı olduğunu görüyorum.

HDP'NİN ADAY ÇIKARMAMASI SEÇİMİ ETKİLER Mİ?

Şurada bir dosyamız var. Bu zillet ittifakına HDP her yönüyle destek veriyor. Şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi vermiş. Bu bizim tespit edebildiğimiz, daha fazlası vardır. Bunların 27’si sadece HDP’ye kayıtlı. Onun dışında birbirine çekilmeler var. Bir de atıyorum Ardahan’dan Adıyaman’a kadar Beyoğlu’na kadar İzmir’e Ankara’ya kadar bu şurada bizi üzüyor. Kendime şu soruyu soruyorum. Biz niye 94 belediyeyi görevden aldık? Geçen seçimde 24 Haziran’da HDP’yi Meclis’e taşıyan Kılıçdaroğlu’dur. Farkı şu, beraber gelmek istiyorlar.

Dün Cizre, Erciş belediyesinde yaşadığımızı, Sur belediyesinde yaşadığımızı bugün İzmir’den Buca’ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul’dan hangi belediye kazanacaksa bütün belediyelerde artık PKK’nın bir temsilcisi, Kandil’den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu PKK’ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz PKK’yla mücadeleyi neden yapıyoruz? Biz önce bunu milletimize şikayet ederiz. Ama işin hukuki, diğer boyutları elbette bu 94 belediye neden alındı? Teröre karışmış. Teröre karışmayan iki üç belediye başkanı var müdahale etmedik, onlar da onları dışladılar zaten.

Terör davası yürüyen kişileri belediye başkan adayı yapmış. Bu ne demektir? Devlete karşı itirazımı ortaya koyuyorum diyor. Ve burada bunu sadece devlet görmüyor ki, bir de millet var. Bu para kimin parası? Dağa götürdüğü çocuklar kimin çocukları? Bütün bu günahların tamamını CHP üzerine alıyor. Ben de taşıyıcı annelik yapıyor diyorum zaten.

BEKA TARTIŞMASI

Beka tartışmalarına ilişkin konuşan Soylu "Birileri beka problemi yok diyor. 15 Temmuz'dan önce beka problemi var mıydı, yok muydu? Takım elbise giyip, kravat takıp memleketle ilgili her şeyi biliyormuş havası oluşturup söz söylemek doğru değil. Bu ülkede etrafımızda Suriye, Irak gibi mesele varken, bu kadar enerjide geçiş güzergahı bizdeyken beka sorunu yok diyenler anlatsınlar da biz de bilelim" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARTIŞMASI

Bakan Soylu seçim güvenliği hakkında bilgi verirken, "Arkadaşlarımız tüm tedbirleri aldı. Biz de 19-26 Ocak arası tüm güvenlik birimlerimizle yoğun toplantılar yaptık. İyi netice aldık. 2014 yerel seçimleriyle bugüne olan kıyaslama için, 2014-2019 seçimlerinde olan olaylarda azalma yüzde 88. Bu azalma aynı ölçekte devam edecek" dedi.

Kayyumların yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihi yenildi. Havalimanları, doktorlar, öğretmenler, yollar var. 780 bin kilometrekarede mahrumiyet kalmamıştır" diye konuştu.

"CHP'LİLER BU DÖNEM AYIPLI DİYECEK"

Elimizde öyle belgeler var ki... Kılıçdaroğlu'nun aklı buna yetmez. Bir tane adamına bunu sunar mı? Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu siyaset hırsının, memleket geleceği ile ilgili meseleleri dumura uğratmasıdır. Gelecek CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu ayıplı bir dönem' diyecekler.

İRAN'LA PKK'YA KARŞI ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.