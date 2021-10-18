Siyaset Bakan Soylu'dan Osman Kavala çağrısına tepki: Kabul edilemez

Bakan Soylu'dan Osman Kavala çağrısına tepki: Kabul edilemez

Siyaset

Bakan Soylu'dan Osman Kavala çağrısına tepki: Kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan Osman Kavala çağrısına tepki gösterdi.

18 Ekim 2021, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." dedi.


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