Siyaset Bakan Soylu'dan Özlem Zengin'e yönelik hakarete tepki: İnsanlık dışıdır

Bakan Soylu'dan Özlem Zengin'e yönelik hakarete tepki: İnsanlık dışıdır

Siyaset

Bakan Soylu'dan Özlem Zengin'e yönelik hakarete tepki: İnsanlık dışıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşıma tepkiler büyüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor.' dedi. Adalet Bakanlığı, Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 16:48 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılanın insanlık dışı olduğunu, gereğinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı. Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek. Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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