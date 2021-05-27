Türkiye Bakan Soylu'dan polise talimat: Savsaklama varsa hesabını sorarım!

Bakan Soylu'dan polise talimat: Savsaklama varsa hesabını sorarım!

Türkiye

Bakan Soylu'dan polise talimat: Savsaklama varsa hesabını sorarım!

Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 'Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar' dedi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 13:36 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.

DHA



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