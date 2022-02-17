Türkiye Bakan Soylu'dan Sıla Şentürk cinayeti hakkında açıklama geldi!

Bakan Soylu'dan Sıla Şentürk cinayeti hakkında açıklama geldi!

Türkiye

Bakan Soylu'dan Sıla Şentürk cinayeti hakkında açıklama geldi!

Bakan Soylu, 16 yaşındaki kız çocuğu Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, kız çocuğunu öldüren Hüseyin Can Gökçek'in nasıl yakalandığını anlattı.

17 Şubat 2022, Perşembe 15:26 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki kız çocuğu Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; (Sıla Şentürk cinayeti) Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar. Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin.



Suriye'den göç karakter değiştirdi. Suriye'den gelenlerin önemli bir bölümü Şam çevresinden geliyor. Şam'daki ekonomik kriz vesilesiyle Türkiye üzerinden batıyı hedefleyen bir süreç. PKK terör örgütü kırsalda zayıflayınca, şehirlerde eylem yapma talimatı verdi. Bu talimatı 1-1,5 yıldır Murat Karayılan'ın kendisi yönetmeye çalışıyor. Ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı.


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