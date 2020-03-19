Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili ''Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.'' dedi.
19 Mart 2020, Perşembe 19:18 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı iddiası ilgili de şunları kaydetti:
"Bunun önemli bir bölümü ABD ve Almanya mahreçlidir. FETÖ'cüler Amerika'dan ve Almanya'dan 'nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin, sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Amerika'dan, Almanya'dan daha iyi bir noktada oluruz'... Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin."
AA
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