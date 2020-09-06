Siyaset Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen eleştiriye yanıt: Özür diliyorum

Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen eleştiriye yanıt: Özür diliyorum

Siyaset

Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen eleştiriye yanıt: Özür diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da arama- kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafik sıkışıklığı nedeniyle yaptığı eleştiriye, "Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim" diyerek yanıt verdi.

06 Eylül 2020, Pazar 09:46 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Giresun'daki sel felaketindeki arama çalışmaları için bulunduğu Doğankent'te trafiğin sıkışması nedeniyle bir vatandaşın sosyal medyadaki tepkisine Twitter hesabından cevap verdi. Soylu, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik. Arama kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" ifadelerini kullandı




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