İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, yakınları ve Ermeni Cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.



