Bakan Soylu'dan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri için başsağlığı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.
15 Kasım 2021, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, yakınları ve Ermeni Cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
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