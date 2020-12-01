İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Dijital Arşiv Projesi Tanıtımı'nda konuştu. Yeni kimlik kartlarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Notere gideceksiniz, daha sonra bankalar, daha sonra başka kurumlar, isminizi soyadınızı söyleyeceksiniz, noterdeki görevli, 'parmağınızı şu cihaza basar mısınız' diyecek... Bastıktan sonra resminiz, kimlik bilgileriniz oraya çıkacak." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Mesele sadece çocuklarımıza bir hedef göstermek değil, onarı değişim içinde tutabilmek için motive edebilmektir.

Gelişmiş ülkelerden öne geçtiğimiz diğer konu Nüfus ve Vatandaşlık hizmetleridir.

1990-2000 yılları arasında bizi öyle bir psikolojiye mahkum ettiler ki... Siyaseti çelimsiz hale getirdiler. Terörü ülkenin en çok uğraşması gereken ve tüm maliyetlere katlanması gereken bir konu haline getirdiler. Yüzde 1000'lik gecelik faizler... Bir hatırlayın... O tarihler unutulmuş olabilir belki.

Sanayi sitelerini gezerdik. Camların kirleri içeriyi göstermezdi. Çünkü uzun zamandır çalışmıyordu. Siyasal, ekonomik istikrarsızlık ve güvensizlik hakimdi. Bir şeyi becerdi Türkiye'yi bu durumda tutmayı isteyenler. Dünyada özgürlük rüzgarlarının estiği, Kafkasya'da bambaşka tablonun oluştuğu dönemde Türkiye'yi 1990-2000 yılları arasını ıskalattılar.

"Böyle bir tabloyu hayal etmek mümkün değildi"

99 depreminin getirdiği bir maliyet... Ardından süregelen 2000-2001 ekonomik kriz... Bugünün Türkiye'sinin o günden hayal etmek mümkün değildi. Böyle bir tabloyu hayal etmek mümkün değildi.

Kafamızın karıncalandığı o dönemin rövanşını alır gibi Türkiye hiçbir saniyeyi ıskalamamak için çaba sarf etmektedir.

Devletten alınan hizmetin memnuniyet standartını yükseltmek, kamu kaynaklarının israfını önlemek... Devlet-millet arasındaki güven tesisi için adımlar atılmaktadır.

90'lı yıllardı... İlçe başkanı olduğum, gençlik kolları başkanı olduğum yıllarda, vatandaşların en çok isteği, en çok kuyruk 2 yerdeydi... Nüfus ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma... İyi hatırlarsınız. Bu milletin kaderi olmamalıdır dediğimiz yıllardı. Bir nüfus cüzdanı alacaksınız... Bu kadar zor muydu?

Şimdi ise göğsümüzü kabartan bir tablo ortada. Bizden sonraki nesillere yüzü ak bir tablo bırakmanın onuru içindeyiz.

O günleri yaşayamayanlar, bilmeyenlere anlatmakta zorlanabiliriz ama inanın, benim güzel vatandaşım bir Nüfus'taki işini halletmek için gündüz 2-3 saat kuyrukta duran, o insanlar keşke bugünü yaşasalardı. Randevuyu 199'dan alabildiği, dijital ortamdan alabildiği bir tabloyu yaşayabilseydi... İsmiyle birlikte çağrıldığı bu günü yaşasaydı... Bunlar Türkiye için bir meseleydi. Bunların hâlâ mesele olduğu ülkeler var. Bu büyük dönüşümü onlara ihraç etmeliyiz.

Çok büyük yatırımlar yapıldı ve köklü bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik. Kimlik kartlarında yeni nesil çipli kimlik kartlarının dağıtılmasıyla tüm Türkiye nüfusunun yüzde 70'inin nüfus kartını değiştirmeyi başardık... 60 milyon...

2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3’ü bir yerde projesini başlattık.

Bunlar öyle kolay işler değil. Her yere parmak izi veren anlayıştan, şimdi tek bir işlem yapan dönüşüm ve devrimi tamamlayan, birçok kurumla bunu entegre eden, bir anlayış da en yüksek noktaya geldi.

Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik.

Kimlik kartlarında yeni proje

Sürücü kartlarındaki bilgileri de kimlik kartına yüklüyoruz. Bu da yeni proje.

Pilotunu Ocak ayında inşallah Noterlerde başlatacağız. Bu da yeni bir adım. Notere gideceksiniz, daha sonra bankalar, daha sonra başka kurumlar, isminizi soyadınızı söyleyeceksiniz, noterdeki görevli, 'parmağınızı şu cihaza basar mısınız' diyecek... Bastıktan sonra resminiz, kimlik bilgileriniz oraya çıkacak. O entegrasyon da sağlanmış olacak. Sizin o kişi olduğunuzu, güvenilir olarak anlayan görevli hizmetini verecek ve Türkiye bu sayede özellikle karşı karşıya kaldığı birçok mağduriyetin olduğu meselelerden kurtulacak.

Önemli bir projemiz de kısa kadı 'KPS' olan Kimlik Paylaşım Sistemi'dir. 7/24 online hizmet verilecek. Hayatımızı kolaylaştıran bir projedir. Toplam 2005 kurum ve kuruluşa hizmet verilmektedir. 22 milyar sorgu yapılmıştır.

Kısa adı 'MAKS' olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi de önemli bir projedir. Harita tabanlı mekansal yapıya dönüştürüldüğü ve entegre içinde çalışan bir sistemdir. Bu sistem afet olaylarında, asayiş olaylarında, şüpheli aramalarında kullanılacak.

Bugün lansmanını yaptığımız Dijital Arşiv Projesi de dijital dönüşüm sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

110 bin civarında nüfus kütüğü ve yaklaşık 380 milyon dayanak belgesi, restore edilerek dijital arşiv oluşturulmuştur.

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde oluşturulan belgelerin de dijital ortama aktarılması başlamış ve bir aşınmanın önünü kesecek. Hizmetimizi hızlı, verimli ve anında tüm kurumlarla paylaşılmasını da sağlayacak.

Tüm bunlarla birlikte toplam 767 bin restore edilmiş belge ülkemiz açısından da dijital ortama aktarılan belge açısından da en önemli rakamlardan bir tanesidir. Bizim için gurur vesilesidir.

Belgelerin arşivden çıkarılması, posta masrafları gibi birçok maliyetten de tasarruf edilmesi sağlanacaktır.

Bugün hizmete almış oluyoruz. Entegrasyon kabiliyeti... Oluşturduğumuz tüm sistemlere bunun entegrasyonu yapılmıştır.

15 Temmuz'dan sonraki ana hedeflerimizden birisi birimler arasındaki entegrasyonu sağlamaktı.

Bize beklediğimizden çok daha büyük katkı sağlamıştır. İşlerin süratlenmesinde, olayların aydınlatılmasında... Daha da büyük katkı sağlayacaktır. Çok ciddi bir mesafe aldık. Saha sonuçlarında olumlu yansımalar gördük. Personelimizin yıpranması azaldı. Bakanlığımızın tüm birimlerinin analiz yapabilme kabiliyeti arttı.

Birbirini duymayan dijital sistemler değil, birbirini gören sistemlerle vatandaşların hizmetlerinin hızlandığı sisteme adım adım gidiyoruz.