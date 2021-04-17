Bakan Soylu'dan Yunanistan için sert sözler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir' dedi.
17 Nisan 2021, Cumartesi 17:55 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir' dedi.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1383429052065665028
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